Küre'ye spor tesisi yapılacak

Küre Belediye Başkanı Salih Turan, ilçeye spor tesisi yapılacağını duyurdu.

Turan yaptığı açıklamada, Küre ilçe merkezinde açık basketbol, voleybol ve spor alanları projelerinin yapımı amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Turan ivedi olarak ihale sürecine başlayacaklarını ve açık saha spor tesislerini en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.