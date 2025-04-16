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        Küre'ye spor tesisi yapılacak

        Küre Belediye Başkanı Salih Turan, ilçeye spor tesisi yapılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:50
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        Küre'ye spor tesisi yapılacak
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        Küre Belediye Başkanı Salih Turan, ilçeye spor tesisi yapılacağını duyurdu.

        Turan yaptığı açıklamada, Küre ilçe merkezinde açık basketbol, voleybol ve spor alanları projelerinin yapımı amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

        Turan ivedi olarak ihale sürecine başlayacaklarını ve açık saha spor tesislerini en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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