Tosya'da emekli öğretmenler 200 fidan dikti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde emekli öğretmenler 200 fidan dikti.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğünce, emekli öğretmenler için Karasapaca köyündeki ağaçlandırma alanında, fidan dikme etkinliği yapıldı.

Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık, burada yaptığı konuşmada, hava muhalefeti nedeniyle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasında gerçekleştiremedikleri etkinliği bugün düzenleyebildiklerini söyledi.

Emekli öğretmenlerle birlikte 200 fidanı toprakla buluşturacaklarını belirten Uyanık, şunları kaydetti:

"Hayattaki en değerlilerimiz olan çocuklarımızı yetiştiren, toplumumuzun mimarlarından öğretmenlerimiz için ne yaparsak yapalım, onların bu fedakarlıklarını karşılayamayız. Öğretmenlerimizin ellerinde şekillenen gençlerimiz, yarınlarımızın güvencesidir. Emekli öğretmenlerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştirerek, ormanlarımızın şekillenmesinde onların da değerli katkılarının bulunmasını istedik."

Konuşmaların ardından emekli öğretmenler fidanları toprakla buluşturdu.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Sema Toraman da etkinlikte fidan dikti.