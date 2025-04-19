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        Kastamonu'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Kastamonu'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:45 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:54
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        Kastamonu'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

        İnebolu-Kastamonu kara yolu Koru köyü mevkisinde, M.A. idaresindeki 37 PP 033 plakalı tır ile R.B. yönetimindeki 37 ADN 509 plakalı minibüs çarpıştı.

        Kazada yol kenarına devrilen minibüs, yaklaşık 7 metre yükseklikten alt geçide düşmeye yaklaşık bir metre kala durdu.

        Olayda, minibüs sürücüsü R.B. ile H.C., S.M.T., G.Z.A., B.A., M.S., N.Y., S.T., A.M. ve T.G. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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