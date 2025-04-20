Kastamonu'da bin litre etil alkolle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda, Tosya uygulama noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramada bin litre etil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bin litre etil alkol ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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