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        Kastamonu'da bin litre etil alkolle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bin litre etil alkol ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:49
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        Kastamonu'da bin litre etil alkolle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bin litre etil alkol ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, Tosya uygulama noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramada bin litre etil alkol ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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