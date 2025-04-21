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        Taşköprü'de özel bireye akülü sandalye teslim edildi

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, özel birey Nurcan Kaya'yı evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:41 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:41
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        Taşköprü'de özel bireye akülü sandalye teslim edildi
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        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, özel birey Nurcan Kaya'yı evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye teslim etti.

        Arslan, Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım ile birlikte aileyi ziyaret etti.

        Taşköprülü hayırsever Fatih Şenel'in katkısıyla alınan akülü sandalyeyi Kaya'ya teslim eden Arslan, yaptığı açıklamada, bu tür desteklerin önemine dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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