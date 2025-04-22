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        Taşköprü'de 1. Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlendi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1. Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:11 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:11
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        Taşköprü'de 1. Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlendi
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1. Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlendi.

        Taşköprü Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, tarihi Taş Köprü üzerinden kortej yürüyüşü ile başladı.

        Gürcistan'dan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen halk dansları topluluklarının rengarenk kıyafetleriyle katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Burada gerçekleşen şenlikte, halk dansları toplulukları gösteri sundu. Minik dansçıların sahne performansları, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

        Programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocukların değerini anlatan anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler, yarının aydınlık Türkiye'sinin mimarlarısınız. Bizler de sizler için daha iyi imkanlar sunmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Etkinliğe Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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