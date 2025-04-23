Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'dan İstanbul'a 2 mobil aşevi aracı gönderildi

        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığı tarafından 2 mobil aşevi aracı kente gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 20:09 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'dan İstanbul'a 2 mobil aşevi aracı gönderildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığı tarafından 2 mobil aşevi aracı kente gönderildi.

        Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından 2 mobil aşevi aracının İstanbul'da hizmet vermesi için yola çıkarıldığı belirtildi.

        Açıklamada, durumun yakından takip edildiği vurgulanarak, "Kızılay ailesi olarak destek olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da tırın üzerindeki iş makinesi yol kenarına devrildi
        Kastamonu'da tırın üzerindeki iş makinesi yol kenarına devrildi
        Kastamonu'nun ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlan...
        Kastamonu'nun ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlan...
        Kastamonu'da Kızılay ve hastane yönetimi hasta çocukların yüzünü güldürdü
        Kastamonu'da Kızılay ve hastane yönetimi hasta çocukların yüzünü güldürdü
        Üsküplü öğrenciler Kastamonu Valisi Dallı'yı ziyaret etti
        Üsküplü öğrenciler Kastamonu Valisi Dallı'yı ziyaret etti
        Taşköprü'de 1. Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlendi
        Taşköprü'de 1. Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlendi
        Hanönü'de Kaymakam ve Belediye Başkanı koltuklarına öğrenciler oturdu
        Hanönü'de Kaymakam ve Belediye Başkanı koltuklarına öğrenciler oturdu