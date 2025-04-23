Kastamonu'dan İstanbul'a 2 mobil aşevi aracı gönderildi

Açıklamada, durumun yakından takip edildiği vurgulanarak, "Kızılay ailesi olarak destek olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından 2 mobil aşevi aracının İstanbul'da hizmet vermesi için yola çıkarıldığı belirtildi.

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