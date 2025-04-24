Kastamonu'da dolu etkili oldu
Kastamonu'da dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu'da dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Akkaya ve Evciler köyü mevkisinde aniden bastıran doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından yerler beyaza büründü.
Yağış, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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