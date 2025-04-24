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        Kastamonu'da dolu etkili oldu

        Kastamonu'da dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:18
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        Kastamonu'da dolu etkili oldu
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        Kastamonu'da dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Akkaya ve Evciler köyü mevkisinde aniden bastıran doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

        Yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından yerler beyaza büründü.

        Yağış, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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