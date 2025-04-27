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        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

        Kastamonu Valiliği, denizlerde beklenen fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 14:55 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:55
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        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
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        Kastamonu Valiliği, denizlerde beklenen fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, denizlerde rüzgarın pazartesi öğlen saatlerinden itibaren salı günü sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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