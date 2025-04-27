Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, denizlerde rüzgarın pazartesi öğlen saatlerinden itibaren salı günü sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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