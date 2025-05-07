Kastamonu'da hayatını kaybeden gencin 2 arkadaşı tutuklandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 23 yaşındaki Suat Can Dere'nin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Y.K. ve D.A. arkadaşları Suat Can Dere'yi bilinci kapalı şekilde Devrekani Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Y.K. ve D.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İki zanlının, otomobille gezintiye çıktıkları arkadaşları Dere'yi bir süre sonra arka koltukta baygın halde fark ettiklerini ve hastaneye getirdiklerini söyledikleri öğrenildi.