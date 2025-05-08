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        Kastamonu'da bilim fuarında öğrenciler projelerini sergiledi

        Kastamonu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:28 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:59
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        Kastamonu'da bilim fuarında öğrenciler projelerini sergiledi
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        Kastamonu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

        Duruçay Ortaokulunda düzenlenen bilim fuarına 36 öğrenci 15 projeyle katıldı.

        Türkçe öğretmeni Mehtap Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim fuarlarının öğrencilerin bilimsel düşünce becerilerini geliştirdiğini söyledi.

        Öğrencilerin bilimi günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenmeyi daha kalıcı hale getirdiklerini anlatan Akkaya, "Bu çalışmalarda öğrencilerimiz takım çalışmasına teşvik edilmiş ve kendi projelerini yapıp sunma imkanı bulmuşlardır. Bu projelerin öğrencilerimizin öz güvenliğini geliştirdiğini de düşünüyorum. Bütün öğrencilerimiz bu projelerde kendi emeklerini sundular." dedi.

        Yedinci sınıf öğrencisi Aslınur Yavuz ise projelerinde matematik ve mühendisliği birleştirdiklerini belirterek, "Amacımız geometrik şekillerin yapıların sağlamlığına ve estetiğine nasıl bir katkı sağladığını görmekti. Bu proje sayesinde hem matematik bilgilerimizi kullanmış olduk hem de yaratıcı tasarımlar yaptık." diye konuştu.

        Başak Küçükmehmetoğlu da projelerinde şekillerin dayanıklılığını incelediklerini söyledi.

        Karton ve çubuklar kullanarak köprü ve kule yaptıklarını ifade eden Küçükmehmetoğlu, "Tasarımımıza sanat da ekleyerek hem sağlam hem de güzel yapılar yaptık. Bu proje sayesinde takım çalışması yaptık, problem çözmeyi öğrendik ve mühendisliği daha iyi anladık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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