Kastamonu'da bilim fuarında öğrenciler projelerini sergiledi

Kastamonu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Duruçay Ortaokulunda düzenlenen bilim fuarına 36 öğrenci 15 projeyle katıldı.

Türkçe öğretmeni Mehtap Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim fuarlarının öğrencilerin bilimsel düşünce becerilerini geliştirdiğini söyledi.

Öğrencilerin bilimi günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenmeyi daha kalıcı hale getirdiklerini anlatan Akkaya, "Bu çalışmalarda öğrencilerimiz takım çalışmasına teşvik edilmiş ve kendi projelerini yapıp sunma imkanı bulmuşlardır. Bu projelerin öğrencilerimizin öz güvenliğini geliştirdiğini de düşünüyorum. Bütün öğrencilerimiz bu projelerde kendi emeklerini sundular." dedi.

Yedinci sınıf öğrencisi Aslınur Yavuz ise projelerinde matematik ve mühendisliği birleştirdiklerini belirterek, "Amacımız geometrik şekillerin yapıların sağlamlığına ve estetiğine nasıl bir katkı sağladığını görmekti. Bu proje sayesinde hem matematik bilgilerimizi kullanmış olduk hem de yaratıcı tasarımlar yaptık." diye konuştu.

Başak Küçükmehmetoğlu da projelerinde şekillerin dayanıklılığını incelediklerini söyledi.