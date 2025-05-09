Küre'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
Küre Mehmet Akif Ersoy ve Yatılı Bölge Ortaokulu işbirliğinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Küre Mehmet Akif Ersoy ve Yatılı Bölge Ortaokulu işbirliğinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
İlçe meydanında açılan fuarda 15 projenin yer aldı.
Açılışa Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, Cumhuriyet Savcısı Feyza Küçük, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.
Stantları gezen protokol üyeleri öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.
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