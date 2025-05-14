Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Küre ilçesinde öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küre ilçesinde öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.

        Küre Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile "Şerife Bacı'nın torunları Çanakkale'de" sloganıyla düzenlenen gezi 4 gün sürdü.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Baturalp, yaralandı
        Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Baturalp, yaralandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da bedensel engellilere yönelik fizik tedavi merkezi açılacak
        Kastamonu'da bedensel engellilere yönelik fizik tedavi merkezi açılacak
        Cide'de engelliler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi
        Cide'de engelliler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi
        Küre'de Yeşil Atık ve Çevre Müfettişleri projeleri kapsamında eğitim verild...
        Küre'de Yeşil Atık ve Çevre Müfettişleri projeleri kapsamında eğitim verild...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı