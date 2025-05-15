Çatalzeytin'de farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu önünde bir araya gelen vatandaşlar Mesire Alanı'na kadar yürüdü.

Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sağlık Kültür ve Edebiyat topluluğunun, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği Destek Programı (ÜNİDES) koordinesinde "Sağlıklı Yaşama Yol Ver, Obeziteye Dur De" etkinliği düzenlendi.

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