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        Cide ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:08
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        Cide ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen doğa yürüyüşü, Cide Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Yürüyüşün ardından çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar voleybol, halat çekme ve geleneksel oyunlar gibi aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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