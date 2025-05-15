Cide ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi

Yürüyüşün ardından çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar voleybol, halat çekme ve geleneksel oyunlar gibi aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen doğa yürüyüşü, Cide Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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