Kastamonu'da 67 ebeye "Doğuma hazırlık eğitimi" verildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığının Gebe Okulu Programı kapsamında, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda düzenlenen eğitime, 12 eğitimci ve 67 katılımcı katıldı.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz burada yaptığı konuşmada, "Normal doğum eylem planı" çerçevesinde gebe okullarının faaliyetlerinin önemi ve farkındalığına dikkati çekti.

Yavuzyılmaz, çalışmalarının sağlık profesyonelleri tarafından yürütülmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Yıldırım'ın konuşmasının ardından, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emire Er tarafından kurs programı tanıtıldı.

Üç gün süren eğitim programı kapsamında gebe okullarında görev yapacak ebelere, gebelik, doğum ve bebeklerle ilgili bilgiler verildi.