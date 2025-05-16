Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da tarihe iz bırakan Türk kadınlarının kahramanlık öyküleri tiyatral gösteriyle canlandırıldı

        Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu "Zamansız Kadınlar" tiyatral gösterisi Kastamonu'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:43 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da tarihe iz bırakan Türk kadınlarının kahramanlık öyküleri tiyatral gösteriyle canlandırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu "Zamansız Kadınlar" tiyatral gösterisi Kastamonu'da gerçekleştirildi.

        Kastamonu Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nin organize ettiği, Halime Çavuş Kadın Derneği üyelerinin canlandırdığı gösteri, Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlendi.

        Cumhuriyet tarihinin ilklerine imza atan, yaşadıkları çağın ötesindeki kadınların hayat hikayelerinin anlatıldığı programda, yazar Kalıpçı sunum yaptı.

        Başarı hikayelerine yer verilen kadınlar, Halime Çavuş Kadın Derneği üyelerince dönemin ruhuna uygun olarak hayat buldu.

        Kastamonu Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Selime Babayiğit, konuşmasında, Kastamonu'da çok özel bir etkinliği hayata geçirdiklerini söyledi.

        Gösteri hakkında bilgi veren Babayiğit, "Bugün burada tarihimizin altın sayfalarına adlarını yazdıran kahraman kadınlarımızı anlamak ve onların eşsiz fedakarlıklarını yad etmek amacıyla bir aradayız. 'Zamansız Kadınlar' başlığı altında sunduğumuz bu tiyatral gösteri, sadece bir sanat eseri değildir. Bunun ötesinde milletimizin var oluş mücadelesinde omuz omuza savaşan, cephe gerisinde destanlar yazan ve Türk devriminin gerçekleşmesine katkı sağlayan, toplumsal hayatımızın her alanında iz bırakan Türk kadınlarının kahramanlık öykülerine bir saygı duruşudur." dedi.

        Gösterinin hazırlanmasında kendilerine destek veren Halime Çavuş Kadın Derneği ve Şehri Dilara Türk Müziği Topluluğuna teşekkür eden Babayiğit, "Bugün tarihin sayfalarına yolculuk yapacağız. Bu yolculukta kahraman kadınlarımızın sesine kulak verecek, onların mücadele azmini yüreğimizde hissedeceğiz." diye konuştu.

        Yazar Kalıpçı ise ilgi gösteren seyircilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Kastamonu merkezli 5 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Kastamonu merkezli 5 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Sahte araç kiralama siteleriyle 160 milyon TL dolandıran çeteye operasyon:...
        Sahte araç kiralama siteleriyle 160 milyon TL dolandıran çeteye operasyon:...
        Tosya'da özel gereksinimli öğrenciler sergi açtı
        Tosya'da özel gereksinimli öğrenciler sergi açtı
        Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da çeltik ekimi başladı
        Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da çeltik ekimi başladı
        Kastamonu'da "8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği" düzenlendi
        Kastamonu'da "8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği" düzenlendi
        Tosya'da 'şap' karantinası
        Tosya'da 'şap' karantinası