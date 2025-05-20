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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:29
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda F.D'nin ikamet ve aracında yapılan aramada 69 bin 407 sentetik ecza hapı, 975 gram sentetik uyuşturucu ve 485 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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