Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda F.D'nin ikamet ve aracında yapılan aramada 69 bin 407 sentetik ecza hapı, 975 gram sentetik uyuşturucu ve 485 gram skunk ele geçirildi.

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