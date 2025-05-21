Uluslararası Kastamonu Kültür Günleri başladı

Kastamonu'da "Uluslararası Kastamonu Kültür Günleri 3" etkinliği başladı.

Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Anadolu'nun, tarih boyunca farklı medeniyetlerin kesişim noktasında yer alması sebebiyle zengin bir tarihe ve kültür birikimine sahip olduğunu söyledi.

Bu zenginliğin mutfak kültürüne de yansıdığına dikkati çeken Ergün, "Bu topraklar, dünyanın en zengin ve en köklü mutfak kültürlerinden birine de ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu'nun bu mutfak kültürünün en köklü ve en nadide örneklerinden biri de Kastamonu'muzda yaşamaktadır. Nitekim bu köklülük ve nadidelik, kökü antik çağlara dayanan siyez buğdayı ile Taşköprü sarımsağında açıkça görüldüğü gibi çekme helva, banduma, tirit, kara çorba gibi daha isimlerini burada saymanın mümkün olmadığı sayısız nadide örnek de sunmaktadır." diye konuştu.

Şehrin, Türk mutfağının en zengin temsilcilerinden biri olarak bu haftanın anlamını fazlasıyla taşıdığına işaret eden Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: