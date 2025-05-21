Uluslararası Kastamonu Kültür Günleri başladı
Kastamonu'da "Uluslararası Kastamonu Kültür Günleri 3" etkinliği başladı.
Kastamonu'da "Uluslararası Kastamonu Kültür Günleri 3" etkinliği başladı.
Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Anadolu'nun, tarih boyunca farklı medeniyetlerin kesişim noktasında yer alması sebebiyle zengin bir tarihe ve kültür birikimine sahip olduğunu söyledi.
Bu zenginliğin mutfak kültürüne de yansıdığına dikkati çeken Ergün, "Bu topraklar, dünyanın en zengin ve en köklü mutfak kültürlerinden birine de ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu'nun bu mutfak kültürünün en köklü ve en nadide örneklerinden biri de Kastamonu'muzda yaşamaktadır. Nitekim bu köklülük ve nadidelik, kökü antik çağlara dayanan siyez buğdayı ile Taşköprü sarımsağında açıkça görüldüğü gibi çekme helva, banduma, tirit, kara çorba gibi daha isimlerini burada saymanın mümkün olmadığı sayısız nadide örnek de sunmaktadır." diye konuştu.
Şehrin, Türk mutfağının en zengin temsilcilerinden biri olarak bu haftanın anlamını fazlasıyla taşıdığına işaret eden Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescili alınmış 34 adet coğrafi işaretli ürünümüz bulunmaktadır. Bunlardan 25 tanesi gastronomi alanındadır. Bazı yöresel lezzetlerimiz için de coğrafi işaret başvurusu yapılması planlanmaktadır. Kültür ve turizmin en önemli öğelerinden olan mutfak kültürü ve yöresel lezzetler, günümüzde artık iyice öne çıkmıştır ve önemli derecede ekonomik getiri de sağlamaktadır. Pek çok alanda olduğu gibi mutfak kültürü ve yöresel lezzetler alanında da geniş bir potansiyele sahip olan Kastamonu'nun bu potansiyelini harekete geçirmemiz gerektiği aşikardır. Kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve özel işletmelerimizle bu potansiyeli etkin bir biçimde harekete geçirmeliyiz."
Daha sonra Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Çalışkan'ın moderatörlüğünde Gelenekten Geleceğe Kastamonu'nun Mutfak Yolculuğu Paneli düzenlendi.
Panelde, "Eğşinin yolculuğu", "Yöresel mutfakların gastronomi turizmindeki önemi", "Kastamonu mutfağının tanıtımında restoranların rolü" ve "Türk mutfağında sıfır atık uygulamaları" konuşuldu.
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