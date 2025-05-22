Cide'de Değerler Eğitimi Konferansı düzenlendi

Konferanslarda konuşmacı olarak Enes Türkoğlu, Hüseyin Demirkan, Recep Kesmen, Hilal Gülşen ve Nida Beşli yer aldı.

Cide Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu ve Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunda kalan erkek öğrencilere yönelik konferans verildi.

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