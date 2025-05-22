Cide'de Değerler Eğitimi Konferansı düzenlendi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Gençliğe Değer" projesi kapsamında, Cide İlçe Müftülüğünce Değerler Eğitimi Konferansı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Gençliğe Değer" projesi kapsamında, Cide İlçe Müftülüğünce Değerler Eğitimi Konferansı düzenlendi.
Cide Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu ve Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunda kalan erkek öğrencilere yönelik konferans verildi.
Aynı proje kapsamında, Birol Durası Anadolu Lisesi Pansiyonunda kalan kız öğrencilere ise "Kur'an’da Aile Örnekleri" konulu konferans düzenlendi.
Konferanslarda konuşmacı olarak Enes Türkoğlu, Hüseyin Demirkan, Recep Kesmen, Hilal Gülşen ve Nida Beşli yer aldı.
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