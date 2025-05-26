Cide ilçesinde ÇEDES projesi kapsamında şenlik düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında Cide ilçesinde Ramazan Çalım Sosyal Tesisi'nde program düzenlendi.

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