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        Cide ilçesinde ÇEDES projesi kapsamında şenlik düzenlendi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamında şenlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:53
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        Cide ilçesinde ÇEDES projesi kapsamında şenlik düzenlendi
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamında şenlik düzenlendi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında Cide ilçesinde Ramazan Çalım Sosyal Tesisi'nde program düzenlendi.

        Etkinlikte yarışmalar, sportif faaliyetler ve geleneksel oyunlar oynandı.

        Etkinlik süresince öğrencilere ve katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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