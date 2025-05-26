Karadeniz'de rahatsızlanan gemi personeli hastaneye ulaştırıldı

Gemiden yapılan ihbarın ardından İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekibi harekete geçti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında fenalaşan gemi personeli Sahil Güvenlik ile sağlık ekipleri tarafından gemiden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

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