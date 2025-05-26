Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Karadeniz'de rahatsızlanan gemi personeli hastaneye ulaştırıldı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında fenalaşan gemi personeli Sahil Güvenlik ile sağlık ekipleri tarafından gemiden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de rahatsızlanan gemi personeli hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında fenalaşan gemi personeli Sahil Güvenlik ile sağlık ekipleri tarafından gemiden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

        Tuzla Limanı'ndan Gürcistan'daki Kulevi Limanı'na 21 Mayıs'ta hareket eden Malta bandıralı SAMU isimli petrol tankerinde görevli Gürcistan uyruklu Jumberi Dolidze (38) Kastamonu'nun İnebolu açıklarında rahatsızlandı.

        Gemiden yapılan ihbarın ardından İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekibi harekete geçti.

        Ekipler, gemiye ulaşarak hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

        Hasta ilk müdahalenin ardından İnebolu Limanı'nda bekleyen ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jumberi Dolidze'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu
        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da gal arısıyla mücadele için doğaya 2 bin "torymus sinensis" böc...
        Kastamonu'da gal arısıyla mücadele için doğaya 2 bin "torymus sinensis" böc...
        Cide ilçesinde ÇEDES projesi kapsamında şenlik düzenlendi
        Cide ilçesinde ÇEDES projesi kapsamında şenlik düzenlendi
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Cide ilçesini ziyaret etti
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Cide ilçesini ziyaret etti
        Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da koşu ve yoga etkinliği yapıldı
        Kastamonu'da koşu ve yoga etkinliği yapıldı