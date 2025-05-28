Kastamonu'da ambulansla cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ambulans ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ambulans ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.Y'nin (57) kullandığı 37 SK 602 plakalı ambulans, S.K. (67) idaresindeki 37 AAZ 709 plakalı cip ile Kastamonu-Taşköprü kara yolu Alatarla mevkisinde çarpıştı.
Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlilerinden Y.Ö. (50) ve Ş.U. (51) ile cipin sürücüsü ve araçtaki H.Ö. (43) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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