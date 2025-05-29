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        Hanönü'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi

        Hanönü'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:03
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        Hanönü'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi
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        Hanönü'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

        Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü İhsan Yabaneri, faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

        Yabaneri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı içinde 20 kurs açıldığını ve 210 kursiyere başarı sertifikası verildiğini söyledi.

        Programa Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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