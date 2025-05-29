Cide ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu programı düzenlendi

Program sonunda Kaymakam Murat Güneş, öğrencilere Kur'an hediye etti. İlçe Müftüsü Eravcı ve kurum amirleri de çeşitli hediyeler verdi.

Minik öğrencilerin sergilediği performans da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

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