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        Kastamonu'da Cide-İnebolu kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kastamonu'da Cide-İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:29 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:29
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        Kastamonu'da Cide-İnebolu kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Kastamonu'da Cide-İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cide-İnebolu yolunun 56-57. kilometrelerinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

        Kara yolunun trafiğe kapandığı bildirilen açıklamada, "Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden kullanılabilmekte olup, büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahtan sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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