Muğla'dan yola çıkan genç Türkiye'yi yürüyerek geziyor

ÜNAL KESMEN - Yürüyerek Türkiye'yi gezmek amacıyla yaklaşık 50 gün önce yola çıkan 21 yaşındaki Mahmut Çam, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine ulaştı.

Yürüyüşüne 10 Nisan'da Muğla'dan başlayan Çam, yaklaşık 1500 kilometre katederek 14 ili gezdi.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Harmangeriş köyüne gelen Mahmut Çam, AA muhabirine, günlerdir yürüyerek Türkiye'yi gezdiğini söyledi.

Yıllardır aklında olan bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktığını belirten Çam, "Konfor alanından çıkamadığım için bunu başaramıyordum. En sonunda konfor alanından çıkmayı başardığımda yola çıktım." dedi.

Turizm sektöründe çalıştığını, her zaman macera dolu bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Çam, "Arkadaşlarımla ufak bir tartışmanın ardından 20 kilometrelik bir yol yürümem gerekti. Otobanın ortasında araçtan inmiştim. Sonrasında baktım ki ben bunu yapabiliyorum, 'Neden bunu devam ettirmeyeyim' dedim. Eve dönüp eşyalarımı çöpe attıktan sonra yola çıktım." ifadesini kullandı.