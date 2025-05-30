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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:20 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:25
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Taşköprü İçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede belirlenen 5 ikamet ve bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 25,30 gram uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde, 3,2 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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