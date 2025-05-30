Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 25,30 gram uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde, 3,2 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Taşköprü İçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede belirlenen 5 ikamet ve bir iş yerine operasyon düzenlendi.

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