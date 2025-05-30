Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Taşköprü İçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede belirlenen 5 ikamet ve bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 25,30 gram uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde, 3,2 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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