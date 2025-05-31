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        Üniversiteliler köy okulu öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı

        Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencileri, proje ödevi kapsamında köy okulu öğrencilerinin birçok hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 31.05.2025 - 17:44
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        Üniversiteliler köy okulu öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı
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        Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencileri, proje ödevi kapsamında köy okulu öğrencilerinin birçok hayalini gerçekleştirdi.

        Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, iş etiği ve sosyal sorumluluk dersi kapsamında öğrencilere sosyal sorumluluk projesi ödevi verdi.

        Bu kapsamda "Küçük Dokunuşlarla Büyük Geleceğe Projesi"ni hazırlayan Emirhan Karaset ile "Bir Pota Bin Gülümse Projesi"ni hazırlayan Hakan Çimen, Azdavay ilçesinde bulunan Çocukören Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

        Okul kütüphanesi oluşturup 400 kitap hediye eden üniversite öğrencileri, okula bir basketbol potası ve futbol kalesi de yaptı. Öğrencilere futbol topu ve basketbol topu hediye eden üniversiteliler, birlikte uçurma uçurup maç yaptı. Birlikte oyunlar oynanmasının ardından ilkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

        Doç. Dr. Erol Tekin, AA muhabirine, ders kapsamında 2 öğrencinin "Küçük Dokunuşlarla Büyük Geleceğe" ve "Bir Pota Bin Gülümse" projelerini hayata geçirdiğini söyledi.

        Projelerin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Tekin, "Köy okulunda okuyan çocuklar çok mutlu oldu. Öğrencilerimiz bu proje ile köy okulunun önemli dezavantajlarından olan spor alanı ve kütüphane eksikliğini giderdi. Güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

        Öğrencilerden Hakan Çimen ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bu projeyi yaparken köy okulundaki çocukların spor alanındaki eksiklerini fark ettik. Buna dokunmak istedim. Çocukların kendilerine ait bir kale ve potası olsun istedik. Futbol ve basketbol topu alarak daha iyi spor yapabilmesini istedik. Köy okulunda okudukları için bazı şeylerden mahrum kalıyorlar. Onlarla bu etkinlikleri yaparken çok mutlu olduk. Onlarla olmak, uçurtma uçurmak, basketbol, futbol oynamak çok güzel bir histi."

        Emirhan Karaset ise projesini çocuklara nitelikli bir eğitim sağlamak amacıyla yazdığını anlattı.

        Bu projeyle çocukların kitap okuma ve ders yapma faaliyetlerini geliştirmeyi sağladıklarını ifade eden Karaset, "Çocukların kitap konusunda heveslerini gördük. Daha önce bilgisayar kullanmadıklarını söylediler. Birlikte kitap okuduk. Onlar da papatyalardan taç yapıp bize hediye ettiler." dedi.

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