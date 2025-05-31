Üniversiteliler köy okulu öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencileri, proje ödevi kapsamında köy okulu öğrencilerinin birçok hayalini gerçekleştirdi.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, iş etiği ve sosyal sorumluluk dersi kapsamında öğrencilere sosyal sorumluluk projesi ödevi verdi.

Bu kapsamda "Küçük Dokunuşlarla Büyük Geleceğe Projesi"ni hazırlayan Emirhan Karaset ile "Bir Pota Bin Gülümse Projesi"ni hazırlayan Hakan Çimen, Azdavay ilçesinde bulunan Çocukören Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Okul kütüphanesi oluşturup 400 kitap hediye eden üniversite öğrencileri, okula bir basketbol potası ve futbol kalesi de yaptı. Öğrencilere futbol topu ve basketbol topu hediye eden üniversiteliler, birlikte uçurma uçurup maç yaptı. Birlikte oyunlar oynanmasının ardından ilkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

Doç. Dr. Erol Tekin, AA muhabirine, ders kapsamında 2 öğrencinin "Küçük Dokunuşlarla Büyük Geleceğe" ve "Bir Pota Bin Gülümse" projelerini hayata geçirdiğini söyledi.