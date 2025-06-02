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        Kastamonu'da jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 20:59 Güncelleme: 02.06.2025 - 21:21
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        Kastamonu'da jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı
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        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı.

        Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında İnebolu-Çatalzeytin kara yolunda yaralı bir karaca gördü.

        Jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan karaca, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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