Kastamonu'da jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı

Jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan karaca, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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