Kastamonu'da beyin kanaması geçiren jandarma Uzman Onbaşı Yılmaz hayatını kaybetti

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında kursiyer olarak görev yapan Miraç Kemal Yılmaz'ın 20 Mayıs'ta rahatsızlandığı belirtildi.

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