Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Taşköprü ilçesinde ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.

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