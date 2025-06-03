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        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 20:50 Güncelleme: 03.06.2025 - 20:50
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        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Taşköprü ilçesinde ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ile 33 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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