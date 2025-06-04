Cide Cumhuriyet İlkokulu'nda "4. Geleneksel Çocuk Şenliği" yapıldı

Etkinlik boyunca kurulan çeşitli oyun parkurları, düzenlenen yarışmalar, sahnelenen gösteriler ve interaktif aktivitelerle minikler hem doyasıya eğlendi hem de öğrendi.

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