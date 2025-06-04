Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Cide Cumhuriyet İlkokulu'nda "4. Geleneksel Çocuk Şenliği" yapıldı

        Cide Cumhuriyet İlkokulu tarafından "4. Geleneksel Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cide Cumhuriyet İlkokulu'nda "4. Geleneksel Çocuk Şenliği" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cide Cumhuriyet İlkokulu tarafından "4. Geleneksel Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün stadında düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı.

        Etkinlik boyunca kurulan çeşitli oyun parkurları, düzenlenen yarışmalar, sahnelenen gösteriler ve interaktif aktivitelerle minikler hem doyasıya eğlendi hem de öğrendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde

        Benzer Haberler

        Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3 yaralı
        Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3 yaralı
        Kastamonu'da 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
        Kastamonu'da 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
        Amerikalı genç gittiği ülkeleri otostopla şehir şehir geziyor
        Amerikalı genç gittiği ülkeleri otostopla şehir şehir geziyor
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da beyin kanaması geçiren jandarma Uzman Onbaşı Yılmaz hayatını k...
        Kastamonu'da beyin kanaması geçiren jandarma Uzman Onbaşı Yılmaz hayatını k...
        Kastamonu'da Taşkın Koordinasyon Kurulu toplandı
        Kastamonu'da Taşkın Koordinasyon Kurulu toplandı