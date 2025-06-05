Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan Cide-İnebolu kara yolu ulaşıma açıldı
Kastamonu'da heyelan nedeniyle bir hafta önce ulaşıma kapanan Cide-İnebolu kara yolu, trafiğe açıldı.
Kastamonu'da heyelan nedeniyle bir hafta önce ulaşıma kapanan Cide-İnebolu kara yolu, trafiğe açıldı.
Cide-İnebolu yolunun 56 ve 57. kilometrelerinde 29 Mayıs'ta heyelan meydana gelmesinin ardından yol ulaşıma kapanmıştı.
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda heyelanlı bölgede güzergah değişikliği gerçekleştirildi.
Yapılan çalışma sonunda Kurban Bayramı öncesi Cide-İnebolu yolu tekrar trafiğe açıldı.
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