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        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan Cide-İnebolu kara yolu ulaşıma açıldı

        Kastamonu'da heyelan nedeniyle bir hafta önce ulaşıma kapanan Cide-İnebolu kara yolu, trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:14
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        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan Cide-İnebolu kara yolu ulaşıma açıldı
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        Kastamonu'da heyelan nedeniyle bir hafta önce ulaşıma kapanan Cide-İnebolu kara yolu, trafiğe açıldı.

        Cide-İnebolu yolunun 56 ve 57. kilometrelerinde 29 Mayıs'ta heyelan meydana gelmesinin ardından yol ulaşıma kapanmıştı.

        Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda heyelanlı bölgede güzergah değişikliği gerçekleştirildi.

        Yapılan çalışma sonunda Kurban Bayramı öncesi Cide-İnebolu yolu tekrar trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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