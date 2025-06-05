İhsangazi'de şehitlik ziyaret edildi

Daha sonra ilçedeki şehit ailelerine ziyarette bulunan Bayram ve Sağlık, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Devlet Hastanesini de ziyaret ederek çalışanların bayramlarını kutladı.

İhsangazi Kaymakam Vekili Araç Kaymakamı Emrah Bayram ile İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, şehitliği ziyaret etti.

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