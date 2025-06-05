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        İhsangazi'de şehitlik ziyaret edildi

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde şehitlik ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 23:17 Güncelleme: 05.06.2025 - 23:17
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        İhsangazi'de şehitlik ziyaret edildi
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde şehitlik ziyaret edildi.

        İhsangazi Kaymakam Vekili Araç Kaymakamı Emrah Bayram ile İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, şehitliği ziyaret etti.

        Daha sonra ilçedeki şehit ailelerine ziyarette bulunan Bayram ve Sağlık, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Devlet Hastanesini de ziyaret ederek çalışanların bayramlarını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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