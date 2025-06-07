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        Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kamp yapıyor

        Erkek Boks Milli Takımı, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan verecek Dünya Challenge Turnuvası'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 13:17 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:25
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        Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kamp yapıyor
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        Erkek Boks Milli Takımı, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan verecek Dünya Challenge Turnuvası'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

        Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takım, Çekya'da 10-15 Haziran'da düzenlenecek turnuvaya 10 sıklette katılacak.

        Milli takım antrenörü Fırat Kılıçoğlu, AA muhabirine, kampın yaklaşık 3 haftadır sürdüğünü belirtti.

        Sporcuların performansından memnun olduğunu anlatan Kılıçoğlu, "Mart ayından itibaren çok iyi hazırlandık. Şimdi Çekya'da organizasyon var. Çekya'ya 10 sıklette gideceğiz. Sonra tekrar ikili kampımız olacak. Fransızlarla 3 haftalık kampımız olacak. Sonucunu alacağımızı düşünüyorum. Çekya'dan sonra da hazırlıklar devam edecek. Bu yıl her şey Liverpool'daki Dünya Şampiyonası için." diye konuştu.

        Asıl hedeflerinin Los Angeles 2028 Olimpiyatları olduğunu dile getiren Kılıçoğlu, "Olimpiyatlarda tarih yazmak istiyoruz. Sporcularımıza çok güveniyoruz. Onlar da kendilerine güveniyor." ifadelerini kullandı.

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