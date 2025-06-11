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        Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün 70 kilometrelik kısmı tamamlandı

        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü", üçüncü gününde sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 20:34 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:34
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        Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün 70 kilometrelik kısmı tamamlandı
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        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü", üçüncü gününde sürdü.

        İnebolu Türk Ocakları önünden 9 Haziran'da başlayan yürüyüşün üçüncü gününde Seydiler ilçesine ulaşan yürüyüşçüler, Şehit Şerife Bacı ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

        Seydiler ilçesi Çiğilerik köyü muhtarı Ali Sami Tuğlu ve köy halkı tarafından yürüyüşçülere yol güzergahında ayran ikram edildi.

        Güzergahın 70 kilometrelik kısmını tamamlayan yürüyüşçüler, Seydiler ilçesindeki Halkacılar Yaylası'nda kamp yapıp, yarın 25 kilometre daha yürüyerek Kastamonu'ya ulaşacak.

        Yürüyüş, yarın Kastamonu'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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