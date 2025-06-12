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        Kastamonu'da 34 suç kaydından 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 34 suç kaydından 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:39 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:39
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        Kastamonu'da 34 suç kaydından 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 34 suç kaydından 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İhsangazi İlçe Emniyet Amirliğince haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma"dan 10, "kadına karşı tehdit"ten 5, "tehdit ve hakaret"ten 15, "yaralamadan" 2, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması"dan 1, "hükümlü veya tutuklunun kaçması"ndan 1 olmak üzere 34 suç kaydı olan S.A. ilçede yakalandı.

        Toplam 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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