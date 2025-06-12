Kastamonu'da 34 suç kaydından 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 34 suç kaydından 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 34 suç kaydından 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İhsangazi İlçe Emniyet Amirliğince haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma"dan 10, "kadına karşı tehdit"ten 5, "tehdit ve hakaret"ten 15, "yaralamadan" 2, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması"dan 1, "hükümlü veya tutuklunun kaçması"ndan 1 olmak üzere 34 suç kaydı olan S.A. ilçede yakalandı.
Toplam 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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