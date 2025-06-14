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        Fiziksel engelliler için "en özel" mavi kapak kampanyası

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da zihinsel engelli öğrencilerin başlattığı mavi kapak kampanyasıyla alınan tekerlekli sandalyeler, fiziksel engellilerin hayatını kolaylaştıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:05
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        Fiziksel engelliler için "en özel" mavi kapak kampanyası
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da zihinsel engelli öğrencilerin başlattığı mavi kapak kampanyasıyla alınan tekerlekli sandalyeler, fiziksel engellilerin hayatını kolaylaştıracak.

        İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde mavi kapak kampanyası başlattı.

        Aynı okulda bulunan fiziksel engelli öğrencilere tekerlekli sandalye almak için başlatılan kampanya kapsamında toplanan kapaklar, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz'a teslim edildi.

        Boyraz da alınan tekerlekli sandalyeyi okul idaresine teslim etti.

        Okulun Müdür Yardımcısı Tahir Özen, AA muhabirine, güzel bir çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kampanya teklifinin öğrencilerden geldiğini belirten Özen "Hem sıfır atık kampanyasına destek olmak hem de tekerlekli sandalyeyi almak için öğrencilerimizden talep oluştu. Engelli öğrencilerimizden gelen talep doğrultusunda biz de velilerimiz ve çocuklarımızla kampanya kapsamında kapak topladık." dedi.

        Öğrencilerinin bu konularda çok hassas olduğunu vurgulayan Özen, "Bizim çocuklarımız daha iyi hissettiği için yardımseverlik duyguları daha güçlü. Öğrencilerimiz bu kampanyaya çok güzel destek verdi. Biz de onlara yardımcı olduk. İnşallah toplanan kapaklarla 2 öğrencimize sandalye temin edeceğiz." diye konuştu.

        Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise özel çocukların bedensel özel birey arkadaşları için mavi kapak toplayıp tekerlekli sandalye aldıklarını anlattı.

        Boyraz, "İçtikleri hiçbir suyun kapağını atmamaları, gittikleri yerlerde kapak toplamaları bizleri çok gururlandırdı. Özel birey çocuklarımıza, özel birey arkadaşları için bu anı bizlere yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kapak toplama kampanyasına katılan özel gereksinimli bireylerden Beyza Kutlu ise İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrenci olduğunu dile getirdi.

        "Bedensel engelli arkadaşlarımız için mavi kapak topladık." diyen Kutlu, "Onlara sandalye aldık. Destek olduğumuz için çok mutluyuz, iyi ki varlar." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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