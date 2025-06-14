Kastamonu Üniversitesi öğrencileri mahallede açık hava sineması gerçekleştirdi

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, bir okulun bahçesinde öğrencilere, velilere ve mahalle halkına yönelik açık hava sineması etkinliği düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenen "Bir Film, Bin Hayal Projesi" kapsamında Yıldırım Beyazıt İlkokulu bahçesinde öğrenciler, veliler ve mahalle halkı, açık havada film izledi.

Etkinliğe katılanlara film öncesinde dondurma, pamuk şeker, mısır ve meyve suyu ikram edildi, çocuklara yüz boyaması yapıldı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, konuşmasında, projeden üniversite-şehir bütünleşmesi adına büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Üniversitelerin bilimin yanında bulundukları şehirle bütünleşmesinin önemine işaret eden Ekmekci, "Burada Kastamonu Üniversitemizin omzundaki bu yükü başarıyla taşıdığına ve örnek emeğe imza attığına şahidiz. Öğrencilerimiz başta olmak üzere projeye emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin." diyen Ekmekci, "Bin, yüz bin, milyon hayal kurun. Kurduğunuz her hayalin emek verdiğiniz ölçüde gerçekleşebileceğine inancınızı asla kaybetmeyin. Hayallerinizi gerçekleştirmenizin güvencesi Türkiye Cumhuriyeti'dir." ifadesini kullandı.

- "Her zaman gençlerin yanında olacağız"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ise göreve geldikten sonra bu tür projelere ağırlık vermeye başladıklarını söyledi.

Bu sene yaklaşık 85 projeye imza attıklarını dile getiren Kuşcu, "Bu başarıyı hem hocalarımıza hem de öğrenci arkadaşlarımıza borçluyuz. Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bakanlığın ÜNİDES projelerine başvuruda yapan ilk 5 ilden biri olduk. İnşallah gelecek yıl bunu daha yukarı taşıyacağız." diye konuştu.

Gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri çağrısında bulunan Kuşcu, "Öğrenci arkadaşlarımıza hayal ettikleri ne varsa bu projelerle destek oluyoruz. Hayallerini gerçekleştirmek için sponsor aramalarına gerek yok, hayallerinin peşinde proje yazsınlar, biz de destek olalım. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanımızın desteğiyle her zaman gençlerin yanında olacağız." şeklinde konuştu.