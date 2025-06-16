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        Atık malzemeler köy okulu öğrencilerinin eliyle hayat buldu

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Duruçay köyündeki ortaokulda öğrenciler köyden topladıkları atık malzemeler ile geri dönüşüm ürünleri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:13 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:34
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        Atık malzemeler köy okulu öğrencilerinin eliyle hayat buldu
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Duruçay köyündeki ortaokulda öğrenciler köyden topladıkları atık malzemeler ile geri dönüşüm ürünleri yaptı.

        Duruçay Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle geri dönüşümün önemine dikkati çekmek için çalışma başlattı.

        Köylerindeki atık malzemeleri toplayan öğrenciler, eski bazadan çalışma masası, odun parçalarından sedir, kartonlardan çocuk oyun malzemeleri, pet şişe ve yumurta kartonundan fide yetiştiriciliği malzemeleri ve pet şişe kapaklarından oyuncak araba gibi ürünler yaptı.

        Duruçay Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Furkan Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşümün önemine dikkati çekmek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

        Geri dönüşümün öneminin her geçen gün daha da arttığını anlatan Sağıroğlu, şunları dile getirdi:

        "Özellikle atıkların yeniden yararlı bir şekilde doğaya salınımına etki etmeye çalıştık. Öğrencilerimize bu bilinci vermeye çalıştık. Öğrenciler yüzümüzü kara çıkarmadılar. Sorumluluk üstlendiler. Öğrencilerimize sorumluluk bilinci de kazandırmaya çalıştık. Duruçay Ortaokulu olarak fazla öğrencimiz yok ama öğrencilerimize etkili bir şekilde bilinç kazandırmaya çalışıyoruz. Köy çocukları olduğundan dolayı evlerinde birçok atık malzeme birikiyor. Bu malzemeleri bir şekilde geri kazandırmak, en azından bu bilinci kazandırmak bizim için önemli. Projelerimizi geliştirirken öğrencilerimizin günlük hayatlarıyla ilişkilendirmeye çalıştık."

        - "İsrafı azaltmak amacıyla geri dönüşüm projelerimizi yaptık"

        8. sınıf öğrencisi Yazen Kahyaoğlu ise proje kapsamında birçok ürün yaptıklarını belirtti.

        Evlerindeki atık ürünleri yaptıkları proje ile tekrar kullanılabilir hale getirdiklerini ifade eden Kahyaoğlu, "Bu projelerin bir kısmını ev dekorunda, bir kısmını da değişik amaçlarla kullanıyoruz. İsrafı azaltmak amacıyla geri dönüşüm projelerimizi yaptık." diye konuştu.

        5. sınıf öğrencisi Muhammet Emin Eski de herkesin doğa ile iç içe olmalarını istediğini kaydederek, "Doğanın güzelliğini anlatmak istiyoruz. Çöp olan şeylerin geri dönüştürebilir olduğunu göstermek istiyoruz. Ben köyde yıktığımız bir alandaki odun parçaları ile sedir yaptım. Sediri kuruluk olarak tabir ettiğimiz yerde yaptım." dedi.

        Bora Ufuk ise ailesinin çöpe atacağı eski bir bazadan çalışma masası yaptığını anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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