Kastamonu'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 adrese sahte para operasyonu düzenledi.
Operasyonda 35 adet sahte 100'lük banknot, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.
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