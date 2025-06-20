Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da fen lisesi öğrencileri ahşap oyuncakları mühendislik ve sanatla birleştirdi

        BİLAL KAHYAOĞLU / HAMZA SEFA YILMAZ - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki fen lisesi öğrencileri yaptıkları ahşap oyuncakları, mühendislik ve sanatla birleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da fen lisesi öğrencileri ahşap oyuncakları mühendislik ve sanatla birleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİLAL KAHYAOĞLU / HAMZA SEFA YILMAZ - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki fen lisesi öğrencileri yaptıkları ahşap oyuncakları, mühendislik ve sanatla birleştirdi.

        Taşköprü Fen Lisesi'nde hayata geçirilen Ahşap Oyuncak Projesi ile öğrenciler, okulda hobi olarak ahşap modeller üzerinde çalışmaya başladı.

        Öğrenciler tarafından aylarca üzerinde çalışılarak yapılan ahşap modellere tamamlandıktan sonra hareket kabiliyeti sağlayan mekanizmalar ekleniyor.

        Öğrencilerin yaptıkları arasında tahterevalli, gemi, salıncak, helikopter ve ejderha gibi ahşap oyuncaklar bulunuyor.

        Taşköprü Fen Lisesinin Almanca öğretmeni ve dekoratif el sanatları usta öğreticisi İbrahim Ustabaş, AA muhabirine, Kastamonu'nun ahşap ve ormancılığın kalbi olduğunu söyledi.

        Bu nedenle ahşapla ilgili çalışma yaptıklarını belirten Ustabaş, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de bunu birkaç kişi yapıyor. Bizim yaptığımız tarzda basit mekanizmalar ve dişli sistemi kullanan yok. Özgün tasarımlar yapıyoruz. Öğrencilerimizle konuşuyoruz, 'Nasıl oyuncaklar yapmak istersiniz?' diye. Daha sonra hayal gücümüzle ona uygun mekanizma, makine parça sistemi ayarlıyoruz. Daha sonra sistemi kuruyoruz. Çocukların hayal gücüyle ayarlamalarımızı yapıyoruz yani mühendislikle sanatı birleştiriyoruz. Bu, aynı zamanda Bakanlığımızın Harezmi Modeli'ne de gönderme yapıyor aslında. Orada ne var? Disiplinler arası yaklaşım var. Matematik ve fiziği birleştirirken görsel sanatlara da gidiyor."

        - "Yeteneklerinden ziyade ilgisi olan öğrencileri alıyoruz"

        Oyuncakların ilk tasarım sürecinin 2 ila 4 ay sürdüğünü anlatan Ustabaş, "8-10 öğrenci oluyoruz. Yeteneklerinden ziyade ilgisi olan öğrencileri alıyoruz. Yaptığı oyuncağı hediye olarak kendisine veriyoruz. Öğrencilerin bir hobisi oluyor. Bunlar maddi değeri çok yüksek oyuncaklar. Sene başında geldiklerinde matkap tutmayı bile bilmeyen öğrencilerimiz vardı. Sene sonunda çok detaylı karmaşık bir oyuncağı yapabiliyorlar." diye konuştu.

        9. sınıf öğrencisi Eren Mehmet Gürsoy da ahşap oyuncaklara ilgi duyduğunu, ahşapla uğraşmaktan keyif aldığını dile getirerek, ejderha yaptığını belirtti.

        11. sınıf öğrencisi Taha Berke Gözlük de günlük hayatta gördükleri mühendislik sistemlerini fizik ve matematikle birleştirerek görsel şölene dönüştürdüklerini anlatarak, "İlk tasarımın çıkması aylar alıyor. Hocamız bize bunu karne hediyesi olarak hediye ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        İran: İsrail durursa savaş biter
        İran: İsrail durursa savaş biter
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!

        Benzer Haberler

        Hanönü'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Hanönü'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Hanönü'de faaliyetini sürdüren kooperatiflerin genel kurulları yapıldı
        Hanönü'de faaliyetini sürdüren kooperatiflerin genel kurulları yapıldı
        "MEB Robot Yarışması"nda Türkiye birincisi olan öğrencilerden Vali Dallı'ya...
        "MEB Robot Yarışması"nda Türkiye birincisi olan öğrencilerden Vali Dallı'ya...
        Kastamonu'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da şap hastalığı tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı
        Kastamonu'da şap hastalığı tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı
        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı