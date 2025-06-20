Kastamonu'da fen lisesi öğrencileri ahşap oyuncakları mühendislik ve sanatla birleştirdi

BİLAL KAHYAOĞLU / HAMZA SEFA YILMAZ - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki fen lisesi öğrencileri yaptıkları ahşap oyuncakları, mühendislik ve sanatla birleştirdi.

Taşköprü Fen Lisesi'nde hayata geçirilen Ahşap Oyuncak Projesi ile öğrenciler, okulda hobi olarak ahşap modeller üzerinde çalışmaya başladı.

Öğrenciler tarafından aylarca üzerinde çalışılarak yapılan ahşap modellere tamamlandıktan sonra hareket kabiliyeti sağlayan mekanizmalar ekleniyor.

Öğrencilerin yaptıkları arasında tahterevalli, gemi, salıncak, helikopter ve ejderha gibi ahşap oyuncaklar bulunuyor.

Taşköprü Fen Lisesinin Almanca öğretmeni ve dekoratif el sanatları usta öğreticisi İbrahim Ustabaş, AA muhabirine, Kastamonu'nun ahşap ve ormancılığın kalbi olduğunu söyledi.

Bu nedenle ahşapla ilgili çalışma yaptıklarını belirten Ustabaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bunu birkaç kişi yapıyor. Bizim yaptığımız tarzda basit mekanizmalar ve dişli sistemi kullanan yok. Özgün tasarımlar yapıyoruz. Öğrencilerimizle konuşuyoruz, 'Nasıl oyuncaklar yapmak istersiniz?' diye. Daha sonra hayal gücümüzle ona uygun mekanizma, makine parça sistemi ayarlıyoruz. Daha sonra sistemi kuruyoruz. Çocukların hayal gücüyle ayarlamalarımızı yapıyoruz yani mühendislikle sanatı birleştiriyoruz. Bu, aynı zamanda Bakanlığımızın Harezmi Modeli'ne de gönderme yapıyor aslında. Orada ne var? Disiplinler arası yaklaşım var. Matematik ve fiziği birleştirirken görsel sanatlara da gidiyor."