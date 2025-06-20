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        Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılaması sürüyor

        Kastamonu'da 19 yaşındaki Fuat Camcı'nın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:47 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:47
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        Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılaması sürüyor
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        Kastamonu'da 19 yaşındaki Fuat Camcı'nın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ferdi D. ve Yusuf S. ile tutuksuz sanıklar Eren E. ve Ahmet G. hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Polat S, Onur Ş. ve Recep K. ise duruşmaya katılmadı.

        Ferdi D. duruşmadaki savunmasında, olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Planlı şekilde öldürmek isteseydim araçtan inmeden öldürürdüm ya da köye gelirken pusu kurar, öldürürdüm. Ben köyden gitmesi için çok uğraştım ama gitmedi, sonra bu olay yaşandı. Pişmanım, beraatımı ve tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Yusuf S. de pişman olduğunu dile getirerek, "Böyle olmasını istemezdim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanıklardan Ferdi D, Yusuf S. ve Eren E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Ahmet G, Polat S, Onur Ş. ve Recep K'nin ise "suç delillerini yok etme ya da değiştirme" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

        Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

        Merkeze bağlı Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde, 2023 yılı Aralık ayında Fuat Camcı (19) ile Ferdi D. Yusuf S. ve Eren E. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle vurulan Camcı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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