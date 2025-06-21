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        Kastamonu'da sahte para operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 00:13 Güncelleme: 21.06.2025 - 00:13
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        Kastamonu'da sahte para operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 adrese sahte para operasyonu düzenledi.

        Operasyonda 26 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

        Gözaltına alınan kişi emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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