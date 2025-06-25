Eğitim öğretim yılı boyunca Kastamonu'daki okul çevrelerinde 6 bin kişi denetlendi

Kastamonu'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca okul çevrelerinde emniyet ekiplerince 6 bin 2 kişi denetlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 183 okulda öğrenim gören 56 bin 634 öğrencinin karne sevinci yaşadığı aktarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca il genelinde 174 okul sorumlusu personel ve 42 ekip ile okul çevrelerinde aralıksız görev alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde bulunan metruk bina, internet kafe, şans oyunu bayisi, kıraathaneler, büfeler ile park ve bahçeler de aralıksız denetimleri sürdürerek 6002 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs adli makamlara teslim edilerek 3 işletmeye idari işlem uygulandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca 1110 okul servis aracı denetimi yapıldı."

Açıklamada, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Değerli Kastamonulular, 2024-25 eğitim öğretim senesini huzurla kapatmış olmanın mutluluğunu yaşıyor, geleceğimizin teminatı kıymetli öğrencilerimiz ile değerli öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Yeni dönemde görüşmek üzere."