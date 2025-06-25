Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 23:27 Güncelleme: 25.06.2025 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.A, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hanönü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Trump'tan Mamdani'ye sert eleştiri
        Trump'tan Mamdani'ye sert eleştiri
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?

        Benzer Haberler

        Kastamonu, Sinop ve Çankırı'daki yaşlıların refahı panelde ele alındı
        Kastamonu, Sinop ve Çankırı'daki yaşlıların refahı panelde ele alındı
        Kastamonu'da sağlıklı koşullarda olmadığı için el konulan 45 kilogram midye...
        Kastamonu'da sağlıklı koşullarda olmadığı için el konulan 45 kilogram midye...
        Kastamonu Valisi Dallı'nın köy ziyaretleri devam ediyor
        Kastamonu Valisi Dallı'nın köy ziyaretleri devam ediyor
        Eğitim öğretim yılı boyunca Kastamonu'daki okul çevrelerinde 6 bin kişi den...
        Eğitim öğretim yılı boyunca Kastamonu'daki okul çevrelerinde 6 bin kişi den...
        Üniversite öğrencisinden engelli çocuğa puset desteği
        Üniversite öğrencisinden engelli çocuğa puset desteği
        İnebolu Adliyesi'nde sosyal market açıldı
        İnebolu Adliyesi'nde sosyal market açıldı