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        Küre ilçesinde sağanak etkili oldu

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksaklık yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 15:24 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:24
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        Küre ilçesinde sağanak etkili oldu
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        Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksaklık yaşandı.

        Kastamonu-İnebolu kara yolunun, Ayrancı mevkisinde etkili olan sağanak nedeniyle yol çamurla kaplandı.

        Kısa süre ulaşımda aksaklığın yaşandığı bölge, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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