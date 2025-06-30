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        Kastamonu'da hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 21:54 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:54
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        Kastamonu'da hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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