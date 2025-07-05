Kastamonu'da kullandığı motosiklet devrilen sağlık görevlisi öldü

Ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dükel, kurtarılamadı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Zehra Dükel'in (26) kullandığı 37 ADU 293 plakalı motosiklet, Dağyolu köyü mevkisinde devrildi.

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