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        Kastamonu'da kullandığı motosiklet devrilen sağlık görevlisi öldü

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde devrilen motosikletin anestezi teknikeri olan sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 21:33 Güncelleme: 05.07.2025 - 21:33
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        Kastamonu'da kullandığı motosiklet devrilen sağlık görevlisi öldü
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde devrilen motosikletin anestezi teknikeri olan sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Zehra Dükel'in (26) kullandığı 37 ADU 293 plakalı motosiklet, Dağyolu köyü mevkisinde devrildi.

        Ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dükel, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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